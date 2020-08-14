На Сумщине полицейский угрожал пистолетом женщинам с ребенком (видео) Причина - за полтора часа до того они зашли в продуктовый магазин без масок.

Это произошло в городе Путивль. По дороге в палаточный городок туристки зашли в АТБ без масок. На замечание продавщицы - вернулись к машине и зашли повторно уже в средствах защиты. На месте были полицейские, которые провели с ними беседу.

Через полтора часа те же правоохранители поймали женщин на улице и потребовали подписать протокол об административном правонарушении, подчеркивая необходимость идти в участок.

«Злоумышленницы» сели в машину, чтобы взять паспорта. А потом решили уехать с места. Полицейские начали бросаться на машину, а один из них достал пистолет. Под дулом пистолета женщин заставили выйти из машины с целью привлечения к административной ответственности за отсутствие масок.

Был составлен админпротокол. Женщинам грозит до 17 тыс. грн штрафа, сообщается в группе общественной организации «Стоп коррупции» в Фейсбуке.