Мэр Сум продолжает нарушать карантин, проводя предвыборную агитацию Во дворах в районе ул. СКД расклеили новые объявления о встрече с мэром Сум Александром Лысенко.

В них говорится, что 2 сентября (на третий день, когда Сумы находятся в «оранжевой зоне» по карантину в связи с эпидемией коронавируса) состоится встреча с городским головой. На прошлой неделе он успевал провести по 4 встречи за вечер.

Напомним: еще в решении исполкома от 22 августа было запрещено «проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных, АГИТАЦИОННЫХ и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, религиозных мероприятий и сборов совладельцев многоквартирных жилых домов при условии осуществления контроля религиозной организацией и организаторами собрания за соблюдением физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и пребывания не более чем одного человека на 10 кв. м площади здания или территории, если религиозное мероприятие или собрания проводятся в помещении или на открытом воздухе».

На эти встречи люди приходили в массе своей без масок, социальная дистанция не выдерживалась, то есть сам мэр нарушал принятое и подписанное им же решение. Возможно он считает, что эти встречи являются «необходимыми для обеспечения работы органов местного самоуправления». Но почему же он не ходил на них предыдущие 5 лет, а не за 2 месяца до выборов?