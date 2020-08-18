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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03252

Мэр Конотопа сообщил еще о двух смертях от коронавируса

О двух летальных случая от COVID-19 сообщил в стриме на своей странице в Фейсбуке мэр Конотопа Артем Семенихин.

- К большому сожалению, у нас есть еще две жертвы коронавируса. 26 августа в реанимации умер 63-летний мужчина, 1 сентября умер мужчина 78 лет, и сегодня умерла женщина 70 лет. Это буквально за неделю у нас три смерти от коронавируса.

Сейчас у нас более 40 человек, у которых коронавирус подтвержден официально, и сейчас очень высокая заболеваемость среди медицинского персонала наших больниц.

В частности у нас закрытое сейчас на карантин терапия и хирургия ЦРБ и хирургия и кардиология и неврология городской больницы. Врачи работают в усиленном режиме. Берегите себя и своих родных и близких, - призвал он.

Общество Смерть от коронавируса

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