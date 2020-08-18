На Сумщине, сжигая сухую растительность, погибла 89-летняя женщина 2 сентября на территории огорода в с. Москаленки выявлен обгоревший труп 89-летней женщины.

По предварительным данным, на территории собственного домохозяйства женщина сжигала сухую траву. Огонь был большим и перекинулся на соседний огород, где хранилась солома. Пытаясь самостоятельно загасить огонь женщина надышалась угарным газом, потеряла сознание и упала в огонь. При внешнем осмотре тела погибшей следов насильственной смерти не обнаружено. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 КК «Нарушение законодательно установленных норм пожарной безопастности», — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 2 сентября на территории Сумской области с начала года произошло 65 несчастных случаев, в которых 48 человек погибли (в прошлом году на эту же дату- 78 с 50 погибшими).