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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54286

На Сумщине, сжигая сухую растительность, погибла 89-летняя женщина

2 сентября на территории огорода в с. Москаленки выявлен обгоревший труп 89-летней женщины.

По предварительным данным, на территории собственного домохозяйства женщина сжигала сухую траву. Огонь был большим и перекинулся на соседний огород, где хранилась солома. Пытаясь самостоятельно загасить огонь женщина надышалась угарным газом, потеряла сознание и упала в огонь. При внешнем осмотре тела погибшей следов насильственной смерти не обнаружено. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 КК «Нарушение законодательно установленных норм пожарной безопастности», — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 2 сентября на территории Сумской области с начала года произошло 65 несчастных случаев, в которых 48 человек погибли (в прошлом году на эту же дату- 78 с 50 погибшими).

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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