Патрульные вернули домой сумчанина, которого разыскивали родные Ночью экипаж патрульных получил сообщение о пропавшем мужчине.

По указанному адресу инспекторов встретила женщина - мать потерявшегося. Она и рассказала, что ее 51-летнего сына с травмированной ногой бригада медиков в полдень забрала в больницу. С ним поехал и сосед. Но когда же сосед вернулся домой, а ее сына нет, она сразу же забила тревогу. Сначала женщина искала сына самостоятельно, но поиски не дали никаких результатов. Совсем отчаявшись, она вызвала патрульных полицейских.

И уже через полчаса на улице Вячеслава Чорновола, стражи порядка заметили похожего по описанию гражданина. Он сидел на обочине, обессиленный и уставший. Остановившись, патрульные убедились, что это именно тот человек, которого разыскивала женщина. Инспекторы отвезли его по месту жительства и передали родным. Благодарности матери не было предела.

Уважаемые граждане, не будьте равнодушными, не проходите мимо людей, которым, возможно, необходима помощь. В случае необходимости - звоните на линию 102.