На Сумщине начинается иммунизации диких животных от бешенства С целью профилактики заболевания бешенством с сентября 2020 года на Сумщине, как и на территории других областей Украины, начинается очередная осенняя кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных.

Случаи бешенства животных постоянно регистрируются на всей территории Украины. В частности с начала этого года на территории Сумской области было зарегистрировано 7 случаев бешенства (3 собаки, 2 кошки по одному случаю среди свиней и лис), в прошлом году - 14 случаев.

Для пероральной иммунизации используются специальные приманки, в которых содержится вакцина против бешенства.

Учитывая опыт и рекомендации европейских стран, наиболее эффективным и доступным является воздушное распределение приманок с вакциной с помощью авиатранспорта, поэтому на территории Сумской области в этом году планируется использовать самолеты.

Справка

Иммунизация диких животных проводится согласно приказу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей от 21.08.2020 года № 546 «Об организации мероприятий по проведению осенней кампании по пероральной иммунизации диких плотоядных животных в 2020 году».