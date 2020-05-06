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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34207

Большая стройка не успела справиться с ремонтом Конотопской гимназии: учиться будут онлайн

Школьники Конотопской гимназии пока будут учиться онлайн.

О соответствующем решении сообщается на странице Конотопского отдела образования в Фейсбуке, пишет Голос Конотопа.

«Уважаемые родители учеников Конотопской гимназии, безопасность наших детей среди приоритетных задач нашего отдела образования. Для обеспечения надлежащих условий для организации образовательного процесса отдел образования максимально пытался вовремя запустить детей в стены заведения. Поскольку не было выполнено вовремя все обязательства по выполнению ремонтных работ для обеспечения безопасных условий пребывания работников и детей в учреждении, отдел образования Конотопского городского совета сообщает, что 02.09.2020 состоялось совещание по организационно-техническим вопросам реконструкции Конотопской гимназии, на котором было решено временно организовать образовательный процесс дистанционно до обеспечения надлежащих условий пребывания детей и работников в учреждении. Надеемся на скорейшее обеспечение безопасных условий труда и обучения в учреждении.

В видеообращении начальник Конотопского отдела образования Людмила Игнатенко прояснила ситуацию, которая сложилась вокруг гимназии.

«Было принято решение, что дети не могут зайти в гимназию, там опасно. Заведение работает дистанционно. В подрядную организацию были направлены соответствующие письма. На следующий понедельник будет снова заседания комиссии. Мы надеемся на порядочность наших подрядчиков. Но о реальной ситуации можно говорить только недели через две», - сказала Людмила Игнатенко.

Общество Большая стройка Конотопская гимназия Образование

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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