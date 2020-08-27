Юристы бесплатно научат сумских креативщиков правовой грамотности Регистрация на обучение продлится до 20 сентября.

Креативные индустрии стремительно развиваются, включая Сумы. Но и количество конфликтов в этих сферах растет в геометрической прогрессии, считает доктор юридических наук, директор Института права, технологий и инноваций (ILTI) Ольга Симсон. “Однако, большинство творческих работников все еще избегает судов, исков, даже договоров, поскольку “так не принято”, - объясняет юрист. - В искусстве, моде, медиа, IT рынки все еще формируются, игроки не привыкли применять юридические инструменты, избегают судебного решения споров, часто действуют на доверии или просто не желают себя защищать”.

Изменить ситуацию решили в ILTI — институт приглашает представителей креативных индустрий из Сум к участию в учебном проект International Creative Law & Business Studios, который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда (УКФ). Обучение будет проходить в четырех направлениях: медиа, мода, искусство и культура, IT. В фокусе каждого из направлений будут юридические тонкости соответствующей сферы, а также некоторые тенденции в развитии бизнеса, продвижение продукта, новые технологии и тренды. Во всех четырех потоках будет по 50 слушателей, которых будут отбирать по результатам опроса. Дедлайн — 20 сентября. Преподавателями станут эксперты из Украины, Великобритании и США. Проект будет проходить онлайн, бесплатно для всех участников, а занятия будут проводить дважды в неделю.

Впервые проект Creative Law Studios в ILTI провели в прошлом году, тоже при поддержке УКФ. Тогда было только одно, общее направление, а слушателей было вчетверо меньше. Спрос превзошел возможности проекта — на одно место было более четырех желающих. В 2020 году его масштабировали, и подготовили отдельные программы для представителей разных сфер, чтобы сосредоточиться на более насущных проблемах и вопросах для каждого.

“Также в прошлом году в проекте были только украинские эксперты. В этом году мы привлекаем лидеров креативных индустрий из США и Великобритании. На их примерах легко понять, что можно работать легально, а духовные ценности и социальные принципы не мешают делать все юридически грамотно, — рассказывает Ольга Симсон. — Креативные индустрии все больше приближаются к рыночным отношениям, а коммерчески успешными становятся создатели, которые правильно организуют бизнес, строят партнерские отношения, сознательно относятся к своему интеллектуальному продукту, к своему бренду. Это касается всех креативных сфер во всех городах, в Сумах тоже”.

Именно защита интеллектуальной собственности была в центре внимания проекта год назад — юристы говорят, что в Украине представители творческих профессий часто становятся жертвами недобросовестных контрагентов и злоупотреблений. И все из-за нехватки юридических знаний.

"В креативных индустриях часто отношения построены на обычаях, доверии: “Ты же меня давно знаешь, давай без этих бумаг”, — говорят художникам и дизайнерам. А потом произведение искусства продается, копируется, появляется в мерче или рекламе без ведома автора. Такое положение длится годами, и это нужно менять”, — уверена Ольга Симсон.

Важной частью проекта станут опросы по актуальным юридическим вопросам, один из которых необходимо пройти каждому кандидату на участие. Созданы отдельные анкеты для направлений медиа, мода, искусство и культура, IT. Тем, кто прошел анкетирование, пришлют ссылку на регистрацию. Самые популярные и важные вопросы получат ответы в практическом руководстве (хендбуке), который получат все участники опроса.

“Хендбуки имели очень большой успех. Мы распространяли их на форумах креативных индустрий, и у нас просто не хватало экземпляров, — рассказывает Ольга Симсон. — Это формат легкого доступного руководства с инструкциями и примерами, настольная книга, к которой можно обращаться за ответами на юридические вопросы креативного бизнеса. Мы гордимся, что наш хендбук был представлен на выставке лучших проектов УКФ. А в этом году у нас будут целых четыре хендбука по IT, медиа, фэшн и арт праву".

Еще одним результатом обучения станет хакатон креативных проектов, который проведут в конце курса, и на котором все направления объединятся для реализации идей в креативных индустриях.

Напомним,

Для участия в конкурсе : необходимо заполнить бланк заявления ( Fashion , : необходимо заполнить бланк заявления ( Art Media или IT ), по результатам конкурса будет отобрано 50 участников.

Дедлайн : 20 сентября в 23:59.

Срок обучения : 1 — 30 октября 2020 (дважды в неделю).

Формат : онлайн.

Обучение бесплатное.

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