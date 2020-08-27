На Сумщине спасатели час тушили пожар в сарае 7 сентября в 14:25, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Луговая в пгт Ямполь.

О пожаре сообщил хозяин, увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля по всей площади и стены на площади до 32 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. В 14:47 возгорание локализовали, а в 15:23 - потратив на тушение около 4,6 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.