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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07262

На Сумщине полиция разыскивает мошенников, которые выманили у женщины 68 000 гривен

Пытаясь получить 80 000 гривен «судебной компенсации» 61-летняя жительница Тростянецкого района перечислила аферистам все свои сбережения.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что в прошлом месяце на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая назвалась инспектором государственной исполнительной службы. Она сообщила, что женщина, заказывая товар через Интернет сеть, значительно переплатила за него, поэтому по решению суда ей назначено денежную компенсацию в сумме 42 000 гривен. Для получения ее необходимо оплатить более 4000 гривен судебного сбора. На что, та не раздумывая, согласилась и перечислила деньги на продиктованный неизвестной собеседницей банковский счет.

Через несколько дней ей позвонила якобы работница банка, которая сообщила, что на счет женщины поступило 42000 гривен. Однако для их получения необходимо оплатить страховой сбор в сумме 6000 гривен. Посоветовавшись с «инспектором исполнительной службы», женщина перечислила и эти деньги.

На следующий день ей снова позвонили из того же банка и сообщили, что ошиблись, и вместо 42000 ей начислено 80 000 гривен. Для получения которых нужно снова заплатить определенные банковские комиссии. Что она и сделала.

В течение месяца к потерпевшей звонили разные люди, называясь при этом работниками банка, казначейства, исполнительной службы, или пенсионного фонда. Каждый из тех, кто звонил, «рекомендовал» ей осуществить определенные оплаты. Потерпевшая, не задумываясь, выполняла все их «инструкции» и в общем перечислила на банковские счета неизвестно кому 68000 гривен.

Когда же ей в очередной раз позвонила «банковская работница» и сообщила, что за перевод денег снова необходимо оплатить еще 24 000 гривен, женщина поняла, что попала в мошенническую ловушку. После чего обратилась с заявлением о преступлении в Тростянецкое отделение полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». В рамках которого проводятся мероприятия с целью установления злоумышленников и их задержанию. Санкция статьи предусматривает наказание в виде или большого штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Полиция напоминает: банковские работники не имеют права проводить никакие финансовые операции вне банковских учреждений. Все вопросы по своим счетам решайте исключительно в филиалах своего банка, а не по телефону.

Будьте осмотрительны и тогда вам не придется стать жертвой аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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