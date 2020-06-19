«Нещодавно з'явилася петиція на сайті КМДА про перейменування Проспекта Степана Бандери на Проспект Бориса Патона.
Борис Євгенович Патон - український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952); Президент НАН України (1962—2020), перший нагороджений відзнакою «Герой України». Особистість Степана Бандери, м'яко кажучи, суперечлива.
Пропонується перейменувати вулицю Степана Бандери (колишню вул. Баумана) на вулицю Бориса Патона, тим самим закрити чвари з приводу декомунізації та об'єднати містян.
Додамо, що вулиця не є приватною власністю, а значить належить громаді міста. Відтак кожен мешканець міста має право вимагати перейменування», - пише автор петиції Біцан Ігор Андрійович.
Станом на 10 вересня петицію підписали 17 осіб з 250 необхідних.
До кінця збору підписів залишилось 36 днів.
Підписати петицію можна тут.
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