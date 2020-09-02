На Сумщине увеличилось число «желтых зон» по карантину: Сумы «оранжевые» На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 сентября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 сентября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Новое распределение на уровне начнет действовать с 00:00 часов 14 сентября 2020.

Среди прочих к «оранжевой» зоне по-прежнему относятся Сумы, к «желтой» - Конотоп, Лебедин, Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недригайловский, Середина-Будский, Сумской, Тростянецкий районы.

Справка

На территории региона (административно-территориальной единицы), на которой установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности, запрещается: проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, а также деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале. Также запрещено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения.

На территории, на которой установлен "желтый" уровень, к запретам добавляется посещение посторонними лицами ряда учреждений и учреждений социальной защиты, кроме предоставляющих социальные услуги экстренно (кризисно).

На территории, на которой установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности, дополнительно к запретам "зеленого" и "желтого" уровня, запрещается: проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и более одного человека на 20 кв. метров площади здания или территории; деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц; работа после 24 и до 7 часов развлекательных заведений, а также субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания, кроме услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Также запрещается посещение учебных заведений получателями образования группами в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования; проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда исключений; деятельность спортивных залов, фитнес-центров; прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха; оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории.