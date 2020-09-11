На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 10 сентября в 15:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в с. Пристайлово Лебединского района.

На тушение направили отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 11 км от райцентра.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил дом и веранду. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянное, а порывы ветра быстро распространяли пламя. Для дозаправки пожарного автомобиля водой были привлечены грузовик с цистерной работников дорожной службы, которые сейчас проводили в селе ремонтные работы автодороги.

В 15:51 удалось локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. Однако чтобы полностью потушить огонь спасателям пришлось разбирать обгоревшие конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 18:10, использовав около 15 т воды, пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 единица техники дорожной службы.

В результате пожара пострадал хозяин дома, 1976 г.р. После оказания необходимой медицинской помощи от госпитализации он отказался. По предварительным данным, мужчина пытался самостоятельно ликвидировать возгорание и получил ожоги обеих кистей рук. А уже соседи вызвали спасателей.

Допустимая причина возгорания - неосторожность при курении хозяина дома. Для предупреждения таких случаев еще раз призываем граждан быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности и не забывать, что от своевременного сообщения о пожаре зависит оперативное и эффективное ее обуздания, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.