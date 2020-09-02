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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46255

Сумчан запрошують на онлайн-дискусію «Що робитимуть депутати наступні 5 років?»

Сумська платформа реформ запрошує небайдужих активних містян до формування дорожньої карти, яку ми запропонуємо підписати та виконувати наступні 5 років кандидатам у депутати та на посаду міського голови.

13 вересня о 16:00 в онлайн-режимі відбудеться презентація напрацювання міських громадських експертів та активістів Сумської платформи реформ протягом останніх років. Кожен учасник дискусії матиме можливість озвучити власне бачення міської проблематики та шляхів її вирішення, а також надати пропозиції щодо внесення їх до спільного документу.

Запрошуємо спеціалістів за різними напрямками долучатися до формування громадського порядку денного діяльності місцевих депутатів – це допоможе в майбутньому працювати над розвитком міста за планом, а не гасити пожежі в критичних ситуаціях.

Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/sumy_spr.

Захід проводить «Сумська платформа реформ» в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

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