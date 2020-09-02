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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45708

В Сумах под судом прошел антикарантинный митинг

Заречный районный суд г. Сумы распространил позицию суда по митингу, который прошел 11 сентября.

В суде на рассмотрении находилась жалоба на бездействие должностного лица прокуратуры Сумской области мужчины, который является инициатором митинга возле здания суда. Он считал, что действия работников магазина АТБ являются преступными, так как они отказались от его обслуживания без защитной маски.

Дело о рассмотрении его жалобы назначалась в суде четыре раза на 16.07.20, 17.07.20, 03.08.20 и 01.09.20, но откладывалась из-за неподобающего поведения заявителя. Он приходил в здание суда, где отказывался надевать медицинскую маску, которую ему предоставляла охрана.

Это имело следствием недопущения его в помещение суда, составление рапортов о таком поведении мужчины, а 01.09.20 на него был составлен протокол о нарушении им правил карантина по ст.44-3 КоАП.

Рассмотрение административного протокола назначено на 14 сентября на 9 часов.

Свой отказ одевать маску он обосновывал принятым 28 августа 2020 года решением Конституционного Суда Украины и считал это нарушением своих конституционных прав.

Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать не соответствующими Конституции Украины некоторых пунктов Постановления КМУ № 392, которая касается установления карантина, а именно:

- проведение массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек;

- работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;

- осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в частности пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси;

- проведение плановых мероприятий по госпитализации учреждениями здравоохранения;

- что обязательной самоизоляции подлежат лица, достигшие 60-летнего возраста.

Однако Конституционным Судом Украины указанным выше Решением конституционное производство в этой части было закрыто, поскольку эти пункты Постановления № 392 утратили силу.

Обращаем внимание, что законы, другие акты, либо их отдельные положения теряют силу в случае принятия Конституционным Судом решения об их неконституционности.

В настоящее время действующей является Постановление КМУ № 641, которым Правительство продлило на всей территории Украины действие карантина с 1 августа по 31 октября 2020 года.

Просим с пониманием относиться к временным ограничениям и подчеркиваем, что в условиях пандемии COVID-19 строгое соблюдение противоэпидемических правил является залогом личной безопасности каждого человека, посетителей и работников суда.

Право Заречный райсуд Карантин Митинг

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