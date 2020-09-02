На Сумщине поймали колбасного грабителя Житель Полтавской области проник в частное домовладение, хозяева которого занимались изготовлением и продажей домашней колбасы, и умудрился стащить четырнадцать единиц только что произведенной продукции.

За заказанной домашней колбасой 35-летний мужчина приехал в Ахтырский район с Полтавщины и, купив у хозяев два кольца колбасы, ушел. Но через некоторое время вернулся и потихоньку пробрался на территорию чужого хозяйства, планируя совершить кражу...

«Он уже не первый раз покупал у этих людей домашнюю колбасу. Но на этот раз пошел на преступление, - рассказывает начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько, - Мужчина видел, где хозяева хранят готовые колбасные изделия. Проникнув через забор к сушилке с колбасой, набросал в пакет четырнадцать колец и пытался их вынести».

Но остаться незамеченным ему не удалось. Хозяйка дома его увидела и подняла шум. Вместе с 15-летним сыном женщина догнала злоумышленника и удерживала его до приезда полиции.

Как пояснил правоохранителям мужчина: на преступление пошел, потому что был в нетрезвом состоянии и не понимал, что делает.

В полиции открыли уголовные производства по ч.2 ст.15 «Покушение на преступление» и ч.3 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.