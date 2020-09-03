Где на Сумщине отправили школьников и учителей на карантин? Конотопскую школу №12 хотят закрыть на карантин из-за распространения коронавируса среди учеников и учителей.

Об этом сообщил 14 сентября Конотопский городской голова Артем Семенихин. Также известно, что в Сумах на карантине два класса и Путивле - один класс, пишет Суспільне.

В Конотопской школе обнаружили коронавирус в учителя и у ученика 10 класса, сообщил г-н Семенихин 14 сентября. Ранее было известно, что на самоизоляции из этой же школы находятся ученики девятого класса и учителя, которые в нем преподавали.

«Сейчас принимается решение, что 12 школа у нас вся закрывается на карантин. Скорее всего, примем такое решение. Только за один день у нас + 23 случая заболевания коронавирусом», - сообщил мэр Конотопа.

В этой школе учатся более 800 учеников.

1 сентября стало известно, что в Сумской школе №29 на дистанционное обучение перевели один из восьмых классов и часть учителей. До этого на самоизоляцию отправили один класс Сумской школы №4.

Также газета «Путивльские ведомости» со ссылкой на Путивльское районное отделение Сумского областного лабораторного центра сообщила о закрытии одного класса в Путивльский школе №2, в которой учатся полтысячи детей.