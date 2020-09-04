На Сумщине 51 новый случай коронавируса На утро 15 сентября в Сумской области подтверждено 2553 случая заболевания COVID-19.

За понедельник лабораторный центр подтвердил 51 новый случай заболевания, - всего таких с начала пандемии 2553. 64 человека выздоровело, - всего 1092. Два человека умерло, - всего 39. Болеют 1486 человек.

Всего в Украине болезнь подтвердили у 2905 человек, за все время пандемии – 159702. Умерло 53 человека, - всего 3264. Выздоровело 1267, - всего 70810. Болеют 85628.