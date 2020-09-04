На Сумщине 51 новый случай коронавируса

За понедельник лабораторный центр подтвердил 51 новый случай заболевания, - всего таких с начала пандемии 2553. 64 человека выздоровело, - всего 1092. Два человека умерло, - всего 39. Болеют 1486 человек.
Всего в Украине болезнь подтвердили у 2905 человек, за все время пандемии – 159702. Умерло 53 человека, - всего 3264. Выздоровело 1267, - всего 70810. Болеют 85628.
По состоянию на 15 сентября в Сумской области 2553 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 14 сентября в Сумской области 2502 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 14 сентября, во время аппаратного совещания сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 14 сентября, во время аппаратного совещания сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения....
Об этом сегодня, 11 сентября, во время брифинга сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко....