Завтра в Сумах могут отключить «Горводоканал» от электроэнергии за долги АО «Сумыоблэнерго» предупредила КП «Горводоканал» о прекращении поставок электроэнергии с 16 сентября.

Эту информацию подтвердил заместитель директора коммерческого по техническому обеспечению АО «Сумыоблэнерго» Владислав Кисиль, пишет Суспільне.

Причиной отключения является текущий долг водоканала перед облэнерго в сумме более 5,5 млн гривен.

Если эту сумму не внесут, электроэнергию отключат утром 16 сентября. Это задолженность за июль, август и предоплата за сентябрь, рассказал Владислав Кисиль.

«Мы постоянно к ним обращаемся, ведем переписку и устные разговоры, но пока взаимопонимания и своевременной оплаты у нас нет. Как они говорят, у них нет средств для погашения долгов, не поступают средства от потребителей как бытовых, так и промышленных предприятий», - сказал Кисиль.

В Облэнерго рассказали, что предупредили мэра об отключении и «необходимости принятия мер, минимизирующих последствия прекращения водоснабжения населению».

Директор «Горводоканала» Анатолий Сагач 15 сентября на сессии Сумского городского совета не был готов говорить о задолженности предприятия. Он обещал прокомментировать этот вопрос 16 сентября. На сессии этот вопрос не поднимался.

Облэнерго уже не впервые сообщает КП «Горводоканал» об отключении электроэнергии. С начала 2020 году это уже второе предупреждение.