МОН объявило конкурс на должность ректора Сумского педагогического университета Министерство образования и науки Украины (МОН) объявило конкурс на занятие должности ректора Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко.

Об этом сообщает пресс служба МОН.

В конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые свободно владеют украинским языком, имеют ученое звание и ученую степень и стаж работы в должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Срок подачи заявлений - два месяца со дня опубликования объявления на официальном веб-сайте Министерства образования и науки Украины, то есть до 16 ноября.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на имя основателя, в которой отмечается о применении или неприменении к претенденту ограничений, установленных частью второй статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании";

- личный листок по учету кадров с фотографией размером 3х4 сантиметра;

- автобиографию;

- копии документов о высшем образовании, научной степень и ученом звании;

- справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования, которая выдается в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2000 № 1465;

- справку о наличии или отсутствии судимости;

- выписку из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

- копию паспорта, заверенную претендентом;

- копию трудовой книжки;

- письменное согласие на сбор и обработку персональных данных;

- копию удостоверения о свободном владении государственным языком, полученного до 25 сентября 2019 года, или документы государственного образца о среднем / высшем образовании, в которых указано об изучении предмета / дисциплины, подтверждающие знание украинского языка;

- заверенную копию справки о результатах проверки, выданную органом, в котором такая проверка проводилась, или письменное заявление на имя основателя, в которой сообщается, что к претенденту не применяются запреты, определенные частью третьей или четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очистке власти" по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 16 октября 2014 № 563 «Некоторые вопросы реализации Закона Украины" Об очистке власти ", и согласие на прохождение проверки и обнародования сведений о претендента соответствии с указанным Законом.

Копии документов, которые подаются претендентом (кроме копии паспорта), могут быть заверены по месту работы претендента, учредителем или нотариально.