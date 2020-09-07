Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00278

МОН объявило конкурс на должность ректора Сумского педагогического университета

Министерство образования и науки Украины (МОН) объявило конкурс на занятие должности ректора Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко.

Об этом сообщает пресс служба МОН.

В конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые свободно владеют украинским языком, имеют ученое звание и ученую степень и стаж работы в должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Срок подачи заявлений - два месяца со дня опубликования объявления на официальном веб-сайте Министерства образования и науки Украины, то есть до 16 ноября.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на имя основателя, в которой отмечается о применении или неприменении к претенденту ограничений, установленных частью второй статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании";

- личный листок по учету кадров с фотографией размером 3х4 сантиметра;

- автобиографию;

- копии документов о высшем образовании, научной степень и ученом звании;

- справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования, которая выдается в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2000 № 1465;

- справку о наличии или отсутствии судимости;

- выписку из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

- копию паспорта, заверенную претендентом;

- копию трудовой книжки;

- письменное согласие на сбор и обработку персональных данных;

- копию удостоверения о свободном владении государственным языком, полученного до 25 сентября 2019 года, или документы государственного образца о среднем / высшем образовании, в которых указано об изучении предмета / дисциплины, подтверждающие знание украинского языка;

- заверенную копию справки о результатах проверки, выданную органом, в котором такая проверка проводилась, или письменное заявление на имя основателя, в которой сообщается, что к претенденту не применяются запреты, определенные частью третьей или четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очистке власти" по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 16 октября 2014 № 563 «Некоторые вопросы реализации Закона Украины" Об очистке власти ", и согласие на прохождение проверки и обнародования сведений о претендента соответствии с указанным Законом.

Копии документов, которые подаются претендентом (кроме копии паспорта), могут быть заверены по месту работы претендента, учредителем или нотариально.

Общество
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.