На Сумщине 2724 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 17 сентября в Сумской области 2724 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 84 человек (Сумы - 47, Шостка - 2, Конотоп - 4, Ахтырка - 5, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 3, Краснопольский р-н - 4, Недригайловский р-н - 3, Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 7, Тростянецкий р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 42 летальных случая.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1209 человек, из них за минувшие сутки - 56 (Сумы - 33, Шостка - 4, Ахтырка - 2, Белопольский р-н - 2, Краснопольский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 4, Ахтырский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 1, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н - 6).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1514 случаев заболевания, в Сумском районе - 171, Белопольский район - 91, Бурынский район – 15, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 26, Глуховский район - 12, г. Конотоп - 142, Конотопский район - 56, Краснопольский р-н – 26, Кролевецкий район - 101, г. Лебедин - 36, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 75, г. Ахтырка - 85, Ахтырский р-н – 22, Путивльский район – 14, г. Ромны - 89, Роменский район - 46, Середина-Будский р-н – 31, Тростянецкий район - 81, г. Шостка - 76, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 3.