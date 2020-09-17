Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46615

На Сумщине 2724 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 17 сентября в Сумской области 2724 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 84 человек (Сумы - 47, Шостка - 2, Конотоп - 4, Ахтырка - 5, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 3, Краснопольский р-н - 4, Недригайловский р-н - 3, Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 7, Тростянецкий р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 42 летальных случая.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1209 человек, из них за минувшие сутки - 56 (Сумы - 33, Шостка - 4, Ахтырка - 2, Белопольский р-н - 2, Краснопольский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 4, Ахтырский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 1, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н - 6).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1514 случаев заболевания, в Сумском районе - 171, Белопольский район - 91, Бурынский район – 15, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 26, Глуховский район - 12, г. Конотоп - 142, Конотопский район - 56, Краснопольский р-н – 26, Кролевецкий район - 101, г. Лебедин - 36, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 75, г. Ахтырка - 85, Ахтырский р-н – 22, Путивльский район – 14, г. Ромны - 89, Роменский район - 46, Середина-Будский р-н – 31, Тростянецкий район - 81, г. Шостка - 76, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 3.

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

У замдиректора сумской гимназии обнаружили коронавирус
Вчера 16:53

У замдиректора сумской гимназии обнаружили коронавирус

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября....

На Сумщине 2640 случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:30

На Сумщине 2640 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 16 сентября в Сумской области 2640 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 2553 случая коронавируса: подробности
15.09.2020 09:36

На Сумщине 2553 случая коронавируса: подробности

По состоянию на 15 сентября в Сумской области 2553 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 51 новый случай коронавируса
15.09.2020 08:44

На Сумщине 51 новый случай коронавируса

На утро 15 сентября в Сумской области подтверждено 2553 случая заболевания COVID-19....

На Сумщине 2502 случаев COVID-19: подробности
14.09.2020 09:54

На Сумщине 2502 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 14 сентября в Сумской области 2502 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.