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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14207

В Шостке поймали серийного вора

Правоохранители доказали причастность 37-летнего жителя Шостки к совершению семи краж из магазинов, у родственников и пьяного прохожего.

Следователи полиции установили, что в середине августа подозреваемый обобрал на улице пьяного незнакомца, украв у того сумку с деньгами и мобильным телефоном. Деньги потратил, а телефоном стал пользоваться сам. В дальнейшем правоохранители телефон изъяли и вернули владельцу.

Жертвой вора стала и его сожительница, с которой он имеет общего ребенка. Женщина ушла из дома по делам, оставив на столе «мобильный», а когда вернулась - телефона дома не обнаружила. Как выяснилось, «любимый» сдал его в ломбард. Деньги потратил исключительно на свои личные нужды.

Другие кражи злоумышленник привык совершать из супермаркетов. Мужчина заходил в торговой залы в качестве посетителя, брал с полок понравившиеся товары: шоколад, красную икру, кофе, чай, филе семги, колбасу, конфеты, лак для обуви и т.д., прятал их, а затем проходил мимо кассы, не заплатив. Общий ущерб по этим кражам составил более двух с половиной тысяч гривен. Часть похищенных продуктов он продал, а часть - употребил сам.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или лишением свободы на тот же срок. Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к совершению других подобных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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