На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в садовом обществе (видео) 17 сентября в 16:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в садовом обществе на территории Воронежского поселкового совета Шосткинского района.

На тушение направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

По прибытии на место вызова было установлено, что на заброшенном дачном участке загорелась деревянная хозяйственная постройка, в которой находились сено и мусор. Из-за захламленности возникла угроза переброски пламени на сухую растительность и быстрого распространения пожара.

В 17:07 пожарные локализовать возгорание и предотвратили дальнейшее распространение пламени, а в 17:16 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.