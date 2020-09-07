Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31215

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в садовом обществе (видео)

17 сентября в 16:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в садовом обществе на территории Воронежского поселкового совета Шосткинского района.

На тушение направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

По прибытии на место вызова было установлено, что на заброшенном дачном участке загорелась деревянная хозяйственная постройка, в которой находились сено и мусор. Из-за захламленности возникла угроза переброски пламени на сухую растительность и быстрого распространения пожара.

В 17:07 пожарные локализовать возгорание и предотвратили дальнейшее распространение пламени, а в 17:16 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество

Новости

На Сумщине 2807 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:08
На Сумщине 83 новых случая коронавируса: 7 летальных
Сегодня 08:45
У работника суда в Сумах обнаружен COVID-19
Сегодня 16:14
Сумчанка взяла «серебро» на чемпионате Европы по бодибилдингу
Сегодня 15:38
Полиция Сумщины разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки 60 000 гривен
Сегодня 15:14
Пограничники Сумского отряда задержали браконьера
Сегодня 15:12
Сумчане планируют перекрыть проспект Лушпы
Сегодня 14:37
В Сумах полиция устроила погоню за наркодилерами, поставлявшими марихуану в колонию
Сегодня 14:34
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в садовом обществе (видео)
Сегодня 14:31
Часть Сум сегодня ночью будет без воды
Сегодня 14:13
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 14:10
На Сумщине спасатели помогли женщине, которая упала в канализационный колодец (видео)
Сегодня 12:51
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.