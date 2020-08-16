«Виктория» с Сумщины получила элитного соперника в кубке Украины 18 сентября состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

На этом этапе в борьбу вступают клубы высшего дивизиона кроме трех призеров прошлого сезона. Таким образом, 11 команд УПЛ, 7 команд Первой лиги, три коллектива из Второй лиги и одна аматорская команда (наша «Виктория» из Николаевки Белопольского района) сформировали 11 пар.

Базовая дата матчей - 30 сентября.

Пары, которые поборются между собой, выглядят следующим образом:

Александрия - Ингулец

Кривбасс - Нива В

Эпицентр - Агробизнес

Виктория - Мариуполь

Прикарпатье - Колос

ВПК-Агро - Олимпик

Верес - Николаев

Горняк-Спорт - Днепр-1

Полесье - Минай

Ворскла - Львов

Десна – Рух

Напомним: в прошлом розыгрыше кубка Украины липоводолинский «Альянс» в ¼ финала встречался как раз с «Мариуполем» и проиграл 2:4.