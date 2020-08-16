«Виктория» с Сумщины получила элитного соперника в кубке Украины

На этом этапе в борьбу вступают клубы высшего дивизиона кроме трех призеров прошлого сезона. Таким образом, 11 команд УПЛ, 7 команд Первой лиги, три коллектива из Второй лиги и одна аматорская команда (наша «Виктория» из Николаевки Белопольского района) сформировали 11 пар.
Базовая дата матчей - 30 сентября.
Пары, которые поборются между собой, выглядят следующим образом:
Александрия - Ингулец
Кривбасс - Нива В
Эпицентр - Агробизнес
Виктория - Мариуполь
Прикарпатье - Колос
ВПК-Агро - Олимпик
Верес - Николаев
Горняк-Спорт - Днепр-1
Полесье - Минай
Ворскла - Львов
Десна – Рух
Напомним: в прошлом розыгрыше кубка Украины липоводолинский «Альянс» в ¼ финала встречался как раз с «Мариуполем» и проиграл 2:4.
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