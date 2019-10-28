На «Авангарде» уже уложили искусственное поле

Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник управления капитального строительства Виталий Шилов.
- По «Авангарду» расстелено полностью искусственная трава, - поделился он. – На сегодняшний день занимаемся врезкой разметки и склеиванием полос. И на следующей неделе планируем плавно перейти к беговым дорожкам.
Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке....
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