На «Авангарде» уже уложили искусственное поле На стадионе «Авангард» уже завершили укладку искусственного газона на футбольном поле.

Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник управления капитального строительства Виталий Шилов.

- По «Авангарду» расстелено полностью искусственная трава, - поделился он. – На сегодняшний день занимаемся врезкой разметки и склеиванием полос. И на следующей неделе планируем плавно перейти к беговым дорожкам.