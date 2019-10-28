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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38333

На «Авангарде» уже уложили искусственное поле

На стадионе «Авангард» уже завершили укладку искусственного газона на футбольном поле.

Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник управления капитального строительства Виталий Шилов.

- По «Авангарду» расстелено полностью искусственная трава, - поделился он. – На сегодняшний день занимаемся врезкой разметки и склеиванием полос. И на следующей неделе планируем плавно перейти к беговым дорожкам.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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