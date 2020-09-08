В Глухове пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на пять квартир (видео) 20 сентября в 18:16 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Героев Небесной Сотни в г. Глухов.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в доме на пять квартир, огонь уже охватил крышу и перекрытия на значительной площади. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на все здание. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерну пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии до 60 м от очага горения.

В 18:36 возгорание локализовали, а в 20:22 - потратив на тушение около 30 тонн воды, полностью ликвидировали.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.