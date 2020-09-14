Премьер-министр в Сумах сообщил, что 2021 год станет годом Большого строительства в культуре О государственных планах по масштабной реконструкции памятников культуры и архитектуры рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания в Сумской облгосадминистрации.

«На 2021 год запланировано Большое строительство в сфере культуры, - отметил Денис Шмыгаль. - Мы с вами должны сделать все от нас зависящее, чтобы на Сумщине, как и во всей Украине, было больше туристических магнитов, которые бы работали на развитие инвестиционного потенциала нашей страны».

Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, в рамках программы «Большое строительство в культуре - 2021», Сумщина планирует отреставрировать ряд архитектурных и культурных памятников, которые имеют уникальную привлекательность и все шансы для того, чтобы туристы во всем мире знали о нашей область.

«Среди объектов, которые планируем реставрировать на Сумщине, областной художественный музей им. Н. Онацкого. Собрание музея - это более 17 тыс. произведений Восточного, Западноевропейского и отечественного изобразительного, декоративного искусства ХVI-ХХ ст. национального и мирового уровня. Более 90% произведений искусства хранятся в фондохранилище», - рассказал Роман Грищенко.

Среди этапов реставрации музея - увеличение площади экспонирования в Комплексе усадьбы Харитоненко до 4 тыс. кв. м; реализация масштабного художественного проекта «Шелковый путь» с использованием работ художников разных стран из фондов музея.

«Кроме того, в программу «Большое Строительство в культуре - 2021» мы внесли объект «Историко-архитектурный заповедник «Государственники Сиверщины» - единственное в Украине гетманское захоронения семьи Скоропадских, - отметил Роман Грищенко. - Мы планируем реконструкцию и реставрацию собора Рождества Богородицы, который находится на территории заповедника».