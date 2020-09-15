«Укравтодор» утверждает, что на Сумщине отремонтировано 150 км дорог «Укравтодор» сообщает, что на сегодня в Украине завершены работы по устройству верхнего слоя на 2022 км дорог.

Кто в лидерах? ▪ Закарпатская область - 223,5 км ▪ Харьковская область - 221,2 км ▪ Запорожская область - 168,8 км ▪ Сумская область - 149,9 км ▪ Луганская область - 133 км ▪ Львовская область - 130,1 км