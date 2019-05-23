На Сумщине проходят командно-штабные учения

Резервисты и военнообязанные прибыли в подразделения Сумской бригады территориальной обороны 19 сентября и отрабатывают навыки на реальных объектах и участках местности определенных задач. Учения продлятся до 26 сентября.
Основной задачей учений является совершенствование вопросов функционирования системы управления территориальной обороной, организации работы оперативного состава, способности органов военного управления, воинских часок и подразделений территориальной обороны выполнять задачи совместно с другими составляющими сил обороны, способности управления бригад и подчиненных управлений батальонов выполнять задачи территориальной обороны.
«Объединенные усилия - 2020» - это первое масштабное мероприятие после вступления Украины в Программу расширенных возможностей НАТО. Учения проводятся под руководством Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака. К участию в учениях привлекаются военные подразделения вооруженных сил стран-членов НАТО.
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