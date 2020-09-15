Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 23 сентября в 15:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в с. Николаевка Сумского района.

На тушение направили отделения 29-го государственного пожарно-спасательного поста. По прибытии на место вызова было установлено, что пламя охватило кровлю по всей площади, перекрытие на площади до 20 кв. м и вещи домашнего обихода. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, которая находилась в 3,5 км от места пожара.

В 16:44 спасатели локализовали возгорание и предотвратили опасность перекидывания огня на весь дом и рядом расположенные две хозяйственные постройки. В 18:46 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Николаевка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.