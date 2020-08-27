Кому в Сумах отключат воду завтра? Для проведения аварийно-ремонтных работ на линии диаметром 200 мм по ул. Солнечная и ул. Анновская с. Анновка завтра, 25 сентября, в 9:00 временно будет прекращена подача воды в дома улиц Солнечная и Анновская с. Анновка, СООО АК «Тепличный», ООО Садоводов 148.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».