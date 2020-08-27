Кому в Сумах отключат воду завтра?

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 23 сентября....
В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Михаила Кощия....
В связи с проведением работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 150 мм по улице Герасима Кондратьева, 136/1 сегодня,...
Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
Для проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети диаметром 200 мм по улице Интернационалистов, 1 сегодня, 27 августа в 9:40 временно...