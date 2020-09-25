На Сумщине 122 новых случая заболевания COVID-19: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 122 человек (Сумы - 81, Шостка - 5, Конотоп - 13, Ромны - 1, Ахтырка - 2, Лебедин - 1, Бурынский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 13, Тростянецкий р-н - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 62 летальных случаев, из них 4 - за прошедшие сутки (Сумы).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1576 человек, из них за минувшие сутки - 61 (Сумы - 40, Шостка - 4, Ромны - 3, Ахтырка - 3, Лебедин - 1, Белопольский р-н 2, Кролевецкий р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 4).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 2025 случаев заболевания, в Сумском районе - 217, Белопольский район - 106, Бурынский район – 21, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 29, Глуховский район – 21, г. Конотоп - 189, Конотопский район - 59, Краснопольский р-н - 34, Кролевецкий район - 108, г. Лебедин - 58, Лебединский р-н - 3, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 79, г. Ахтырка - 93, Ахтырский р-н – 25, Путивльский район – 14, г. Ромны - 104, Роменский район - 55, Середина-Будский р-н - 36, Тростянецкий район - 88, г. Шостка - 97, Шосткинский р-н - 4, Ямпольский р-н - 5.
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