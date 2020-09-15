На Сумщині вже восьма установа системи правосуддя перейшла під охорону Служби судової охорони 25 вересня судові охоронці взяли під свій захист адмінбудівлю Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління Андрій Івашина представив колективу управління Державної судової адміністрації на чолі з її начальником Віктором Кібцем співробітників Служби, які відсьогодні забезпечуватимуть їх охорону й безпеку.

Проводячи цільовий інструктаж наряду судових охоронців, Андрій Івашина націлив співробітників Служби на належне виконання функціональних обов’язків, нагадав про порядок дій у разі виникнення форс-мажорних ситуацій та акцентував увагу на неухильному дотриманні карантинних заходів.

У свою чергу керівник установи Віктор Кібець привітав співробітників Служби судової охорони й побажав їм стійкості духу, толерантності, наснаги та витримки під час несення служби.

За доброю традицією співробітники Служби судової охорони подарували жінкам квіти та гарний настрій.