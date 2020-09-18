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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16696

Сумской депутат рассказал о течении коронавирусной болезни

Какие симптомы COVID были у меня? Как все начиналось? – об этом в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик, который в пятницу, 25 сентября, узнал о позитивном результате теста на COVID-19.

«Всем привет! У нас все хорошо!

Как обещал, рассказываю, как все начиналось и конечно, как продолжается!

1-й день - с середины дня почувствовал першение в горле. Появился небольшой кашель. Вызывает больше дискомфорт, мешает общаться. Ощущение, что заболело горло, нет. Тогда, я думал, что это от ношения масок.

2-й день - утром першение не исчезло. Ближе к обеду почувствовал общую слабость. Ушел с работы домой. Температура поднялась до 38,2°С. Позвонил семейному врачу. Сдал тест ПЦР. Измерил сатурацию в крови. Сатурация в норме. Врач назначил лечение.

ВНИМАНИЕ!

Сразу замечу, что не буду рассказывать о медикаментах, которые принимаю, потому что это прерогатива вашего семейного врача. Именно врач видит всю клинику болезни и назначает лечение. Самолечение вредит здоровью.

3-й день - без симптомов

4-й день - полдня без симптомов, ближе к вечеру появилась слабость, температура 37,2°С.

5-й день - утром слабость, температура 37 °С и выше. Заложило нос. Незначительный насморк. Ближе к вечеру появилась боль в мышцах и суставах. Температура превысила отметку 38°С. Ближе ко сну сбил. Появился небольшой кашель, не сухой.

6-й день - температура утром более 37°С, но не 38°С. Общая слабость. Вечером значительные боли в пояснице и позвоночнике. Такое впечатление, что тебя скручивает всего. Поднялась температура. Появились болевые ощущения в грудной клетке как невралгия.

7-й день - Утро температура больше 37°С, боль в груди продолжается. Сделал КТ. Результаты теста нет. КТ показало двусторонние вирусную пневмонию. Незначительный процент поражения. Вечером поднимается температура до 38,5°С.

8-й день - симптоматика та же. Утром температура выше 37 °С, к вечеру 38,5°С. Вечером у жены исчезло ощущение запахов и поднялась температура до 37°С. Моего теста нет, запахи чувствую.

9-й день - все повторяется, только температура утром уже 38°С. Кашель становится более интенсивным. Начинает напрягать, потому что не откашливается. У жены и детей незначительная температура. Врач сообщил результаты теста. Теперь официально болен COVID.

10-й и 11-й день - без изменений. Общая слабость. Температура утром и вечером. Средняя за день 37,5°С. Добавилось расстройство желудка.

12-й день - сегодня проснулся без температуры. Что позволило создать этот пост. Ближе к 11 начала подниматься температура до 37,6°С. У жены появилось ощущение запаха. Тест у жены также положительный. Продолжаем борьбу!

Спасибо всем за поддержку.

Берегите себя, носите маски, дезинфицируют руки, держите дистанцию, избегайте мест скопления людей», - написал он.

Общество Владимир Чепик Коронавирус

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