На Сумщине ТИК отказалась регистрировать кандидатов от «Батькивщины» Глуховская ТИК отказала партии «Батькивщина» в регистрации ее кандидатов.

Об этом сообщила глава комиссии Антонина Карпенко. Причиной отказа называет нарушение порядка выдвижения кандидатов, пишет Суспільне.

«Мы своим постановлением № 3 от 5 сентября создали 4 округа. Каждый округ должен был быть закрыт кандидатами от политических партий. На каждом округе должны быть депутаты из числа тех, кто включен в единый список. ВО «Батькивщина» заполнило кандидатами в депутаты только 3 округа - первый, второй и четвертый. В третьем не было кандидатов подано. Кодекс не предусматривает возможности невыдвижения кандидатов в отдельных избирательных округах», - рассказала Карпенко.

По информации главы Глуховской парторганизации ВО «Батькивщина» Виктора Лысенко, была техническая ошибка, и они уже подали в суд.

«Была конференция областная, на все 4 округа мы выдвинули кандидатов. «Компьютерщики» ошиблись. Хотя, когда мы сдали документы, они же их приняли. Если есть нарушения - дается сутки, а у нас аж 2 было, мы в 23.09 сдавали документы. Мы бы исправили, если бы конкретно сказали. Они «втихаря» приняли, знали эту проблему, из-за которой могут снять и не зарегистрировать. И потом уже перед фактом поставили 27.09 в воскресенье», - рассказал Лысенко.

По информации Анны Лемешенко, спикера Сумского админсуда, пока такое дело в суд не поступало.