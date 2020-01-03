"Люблю тебе, тату". Син в'язня Кремля Володимира Дудки виклав відео у День народження батька 30 вересня виповнюється 56 років Володимиру Дудці - політичному в'язню Кремля, капітану 2 рангу запасу Військово-Морських сил України, який засуджений у Росії до 14 років колонії суворого режиму. Його син Ілля у День народження батька виклав в мережу відео, у якому розповів, як уявляє зустріч з батьком після звільнення.

"Рік тому я думав, що наступний День народження ми зустрінемо разом, де-небудь в Києві чи в Сумах, чи, може, навіть у Львові. Адже тоді президент Зеленський пообіцяв, що скоро звільнять тих, хто залишився, але, на жаль, обіцянки залишились обіцянками", - написав на своїй сторінці Ілля Дудка, пише Суспільне.

У відео, яке виклали на сторінці Prisoners Voice, Ілля Дудка розповів, як уявляє собі зустріч із батьком після його звільнення з російської в'язниці.



Ілля розповів, що він хотів би обійняти батька, бо більше трьох з половиною років не було такої можливості і більше 8-ми місяців він взагалі його не бачив.

Ілля побажав батьку в День народження міцного здоров'я, щоб витримати це нелегке випробування. "І найбажанішого - свободи. Люблю тебе, тату", - написав чоловік.

Володимир Дудка народився у Сумах 30 вересня 1964 року, навчався в класичній гімназії, працював на заводі Фрунзе. Потім навчався в Калінінградському вищому військово-морському училищі, служив у бригаді розвідувальних кораблів у Чорноморському флоті. З 1997 по 2001 рік був командиром корабля управління "Сімферополь".

Після виходу на пенсію працював у Севастопольській міській адміністрації та в мобільному загоні Міністерства з надзвичайних ситуацій Криму. Після окупації Криму Росією залишився в Севастополі.

Що відомо:

10 листопада 2016 року російська ФСБ в анексованому Криму заявила про затримання в Севастополі "групи диверсантів", які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму. У ФСБ стверджували, що троє затриманих — Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов та Володимир Дудка — є членами "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України".

4 квітня 2019 року суддя "Севастопольського міського суду" по "справі українських диверсантів" ухвалив Володимиру Дудці вирок – 14 років позбавлення волі у колонії суворого режиму й штраф 350 000 рублів.

Володимир Дудка, фігурант справи "українських диверсантів", в російській тюрмі захворів на коросту та виразку дванадцятипалої кишки.

В січні омбудсмен Людмила Денісова повідомила російську уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову, що бранець скаржиться на стан свого здоров'я.

Тарас Малишевський виконувач обов'язків генерального консула України в Ростові-на-Дону 18 січня вівдвідав полоненого українця.

У травні Володимира Дудку, незважаючи на погіршення стану здоров'я, повернули в колонію з медичної частини.