Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47307

"Люблю тебе, тату". Син в'язня Кремля Володимира Дудки виклав відео у День народження батька

30 вересня виповнюється 56 років Володимиру Дудці - політичному в'язню Кремля, капітану 2 рангу запасу Військово-Морських сил України, який засуджений у Росії до 14 років колонії суворого режиму. Його син Ілля у День народження батька виклав в мережу відео, у якому розповів, як уявляє зустріч з батьком після звільнення.

"Рік тому я думав, що наступний День народження ми зустрінемо разом, де-небудь в Києві чи в Сумах, чи, може, навіть у Львові. Адже тоді президент Зеленський пообіцяв, що скоро звільнять тих, хто залишився, але, на жаль, обіцянки залишились обіцянками", - написав на своїй сторінці Ілля Дудка, пише Суспільне.

У відео, яке виклали на сторінці Prisoners Voice, Ілля Дудка розповів, як уявляє собі зустріч із батьком після його звільнення з російської в'язниці.


Ілля розповів, що він хотів би обійняти батька, бо більше трьох з половиною років не було такої можливості і більше 8-ми місяців він взагалі його не бачив.

Ілля побажав батьку в День народження міцного здоров'я, щоб витримати це нелегке випробування. "І найбажанішого - свободи. Люблю тебе, тату", - написав чоловік.

Володимир Дудка народився у Сумах 30 вересня 1964 року, навчався в класичній гімназії, працював на заводі Фрунзе. Потім навчався в Калінінградському вищому військово-морському училищі, служив у бригаді розвідувальних кораблів у Чорноморському флоті. З 1997 по 2001 рік був командиром корабля управління "Сімферополь".

Після виходу на пенсію працював у Севастопольській міській адміністрації та в мобільному загоні Міністерства з надзвичайних ситуацій Криму. Після окупації Криму Росією залишився в Севастополі.

Що відомо:
10 листопада 2016 року російська ФСБ в анексованому Криму заявила про затримання в Севастополі "групи диверсантів", які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму. У ФСБ стверджували, що троє затриманих — Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов та Володимир Дудка — є членами "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України".
4 квітня 2019 року суддя "Севастопольського міського суду" по "справі українських диверсантів" ухвалив Володимиру Дудці вирок – 14 років позбавлення волі у колонії суворого режиму й штраф 350 000 рублів.
Володимир Дудка, фігурант справи "українських диверсантів", в російській тюрмі захворів на коросту та виразку дванадцятипалої кишки.
В січні омбудсмен Людмила Денісова повідомила російську уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову, що бранець скаржиться на стан свого здоров'я.
Тарас Малишевський виконувач обов'язків генерального консула України в Ростові-на-Дону 18 січня вівдвідав полоненого українця.
У травні Володимира Дудку, незважаючи на погіршення стану здоров'я, повернули в колонію з медичної частини.

Право Владимир Дудка

По тематике

Сумского политзаключенного Дудку, несмотря на нестабильное состояние, перевели из медчасти в колонию
21.05.2020 15:44

Сумского политзаключенного Дудку, несмотря на нестабильное состояние, перевели из медчасти в колонию

Украинского политзаключенного РФ Владимира Дудку переместили из медицинской части в колонию, однако его состояние здоровья нестабильное....

Сын сумского "диверсанта" Владимира Дудки заявил, что обещание Зеленского об обмене не выполнено
09.04.2020 10:42

Сын сумского "диверсанта" Владимира Дудки заявил, что обещание Зеленского об обмене не выполнено

Илья Дудка, сын "украинского диверсанта" Владимира Дудки, утверждает, что у украинских властей нет коммуникации с родственниками политзаключенных. По его словам,...

К сумчанину Владимиру Дудке в российскую колонию наведались прокурор и представитель омбудсмена
20.02.2020 13:52

К сумчанину Владимиру Дудке в российскую колонию наведались прокурор и представитель омбудсмена

Осужденного по «делу «украинских диверсантов» Владимира Дудку, отбывающего наказание в колонии Ставропольского края России, посетили представитель уполномоченного по правам человека...

Стало известно, где находится сумской узник Кремля Владимир Дудка
18.01.2020 08:43

Стало известно, где находится сумской узник Кремля Владимир Дудка

Сумчанин Владимир Дудка находится в исправительной колонии № 11 в Ставрополе....

У пленника Кремля Владимира Дудки ухудшилось здоровье
03.01.2020 21:51

У пленника Кремля Владимира Дудки ухудшилось здоровье

По словам сына сумчанина Владимира Дудки Ильи Каверникова, его отец неделю назад находился на этапе в СИЗО города Пятигорска, куда...

Новости

В Сумах тоже обновился коронавирусный рекорд
Сегодня 09:52
Сумщина продолжает бить коронавирусные рекорды
Сегодня 09:13
В Сумах полиция поймала мошенницу, которая обирала пенсионеров
Сегодня 14:32
Мяч сумского футзалиста в списке лучших голов тура (видео)
Сегодня 14:15
Кто идет в Сумской горсовет (партийные списки)
Сегодня 13:42
В Глухове водитель маршрутки устроил скандал из-за 25 копеек
Сегодня 13:38
На Сумщине ТИК отказалась регистрировать кандидатов от «Батькивщины»
Сегодня 13:06
В Глухове в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой
Сегодня 12:54
"Люблю тебе, тату". Син в'язня Кремля Володимира Дудки виклав відео у День народження батька
Сегодня 12:47
С 1 октября в Сумах одно из отделений ЦГБ работает по измененному графику
Сегодня 12:37
Прокуратура Сумщины в кассационном суде добилась освобождения 1,4 га земли лесного фонда
Сегодня 12:26
В Косовщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)
Сегодня 12:20
view counter

Статьи

Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
Сегодня 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
Вчера 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
Вчера 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
Вчера 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.