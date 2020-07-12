Неизвестные вандализировали знак «I♥SUMY» Установленный в 2018 году и обновленный пару месяцев назад памятный знак в центре Сум снова подвергся набегу вандалов с баллончиком с краской.

«Сьогодні гуляючи по нашому гарному місту Суми, я пришов до висновку що не має різниці, хто в місти при владі: червоні, зелені, сині, не має різниці, хто прийде до влади. Для людей, простих людей навряд що зміниться((( але я не про це... Проходив біля нашої візитівки міста фонтана Садко і знака «Я кохаю Суми»... місце, де дуже багато наших місцевих людей і людей, які приїжджають до нашого міста, роблять фотосвітлини на згадку... І в котрий раз можна сказати що, Суми це місто БИДЛА!!!! У МЕНЕ ОДНЕ ПИТАННЯ: НАВІЩО ОСЬ ТАК РОБИТИ, НАВІЩО!!!!!!!!!!!??????????????????? Одні люди чистять, фарбують.... а ІНШЕ ось так робить», - написал в Фейсбуке пользователь Den Den.