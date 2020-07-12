Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:3070

Неизвестные вандализировали знак «I♥SUMY»

Установленный в 2018 году и обновленный пару месяцев назад памятный знак в центре Сум снова подвергся набегу вандалов с баллончиком с краской.

«Сьогодні гуляючи по нашому гарному місту Суми, я пришов до висновку що не має різниці, хто в місти при владі: червоні, зелені, сині, не має різниці, хто прийде до влади. Для людей, простих людей навряд що зміниться((( але я не про це... Проходив біля нашої візитівки міста фонтана Садко і знака «Я кохаю Суми»... місце, де дуже багато наших місцевих людей і людей, які приїжджають до нашого міста, роблять фотосвітлини на згадку... І в котрий раз можна сказати що, Суми це місто БИДЛА!!!! У МЕНЕ ОДНЕ ПИТАННЯ: НАВІЩО ОСЬ ТАК РОБИТИ, НАВІЩО!!!!!!!!!!!??????????????????? Одні люди чистять, фарбують.... а ІНШЕ ось так робить», - написал в Фейсбуке пользователь Den Den.

Общество Вандализм Я люблю Сумы

По тематике

В селе на Сумщине вандалы повалили дорожные знаки
13.08.2020 13:15

В селе на Сумщине вандалы повалили дорожные знаки

Неизвестные повалили несколько дорожных знаков в Самотоевке Краснопольского района....

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум
11.08.2020 15:18

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум

Работники КП «Зеленстрой» скосили вместе с травой и саженцы цветов на ул. Воскресенской....

В Сумах вандалы повредили кофейный автомат
20.07.2020 09:58

В Сумах вандалы повредили кофейный автомат

Патрульные оперативно разыскали мужчин, которые, вероятно, повредили кофейный аппарат....

На выходных в парке в Тростянце порезвились вандалы
20.07.2020 09:41

На выходных в парке в Тростянце порезвились вандалы

На прошедших выходных неизвестные завалили одну из скульптур медвежонка....

В Шостке подростки разбили окна в спорткомплексе «Свема»
12.07.2020 14:17

В Шостке подростки разбили окна в спорткомплексе «Свема»

Сегодня ночью группа неадекватных подростков разбила окна в спорткомплексе «Свема»....

Новости

10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
Сегодня 20:09
В Сумах тоже обновился коронавирусный рекорд
Сегодня 09:52
Сумщина продолжает бить коронавирусные рекорды
Сегодня 09:13
У Сумській міській раді посилили карантинні обмеження
Сегодня 21:38
Неизвестные вандализировали знак «I♥SUMY»
Сегодня 21:30
У Сумах обрали нову «Міс елегантний вік»
Сегодня 17:47
Кто идет в областные депутаты (списки партий)
Сегодня 17:06
«Виктория» с Сумщины вылетела из Кубка Украины
Сегодня 16:52
Сумський апеляційний суд залишив під арештом майно фірми, яка фігурує в кримінальній справі про розтрату майна Укрзалізниці
Сегодня 16:37
В Ахтырке пьяный мопедист попался копам второй раз за год
Сегодня 16:27
Тренер БК «СумДУ» вошел в состав комиссии ФБУ
Сегодня 16:15
На Сумщине КП полгода бесплатно качало воду из скважины
Сегодня 16:04
view counter

Статьи

Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
Сегодня 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
Сегодня 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
Сегодня 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
Вчера 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
Вчера 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
Вчера 11:33
Отдых на природе с комфортом ®
28.09.2020 17:30
Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови
28.09.2020 14:02
Збори терборони на Сумщині успішно завершені
28.09.2020 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.