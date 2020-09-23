На Сумщине стало больше оранжевых карантинных зон Сумы, Сумской район и Лебедин попали в «оранжевую» зону, еще 12 районов и городов - в «желтой»

Разделение регионов Украины на карантинные зоны обновили 1 октября на заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. Он начнет действовать со следующего понедельника, 5 октября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По новому делению Сумы, Сумской район и Лебедин - в «оранжевой» зоне.

В «желтой» - Конотоп, Ахтырка, Ромны, Шостка, Белопольский, Бурынский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недригайловский, Роменский и Середина-Будский районы, пишет Суспільне.