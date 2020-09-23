На Сумщине стало больше оранжевых карантинных зон

Разделение регионов Украины на карантинные зоны обновили 1 октября на заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. Он начнет действовать со следующего понедельника, 5 октября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
По новому делению Сумы, Сумской район и Лебедин - в «оранжевой» зоне.
В «желтой» - Конотоп, Ахтырка, Ромны, Шостка, Белопольский, Бурынский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недригайловский, Роменский и Середина-Будский районы, пишет Суспільне.
С сегодняшнего дня «Суспільне Суми» вынуждено приостановить выход в эфир «Новостей» и программы «Сегодня. Главное»....
По состоянию 1 октября на Сумщине 4435 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.... 1
По состоянию на 30 сентября в Сумской области 4 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
За последние сутки Сумщина опустилась с 9-го места, пропустив вперед Черниговскую область....
Третий день подряд в Сумской области обновляется суточный рекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса....