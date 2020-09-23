В Сумах планирует развернуть дополнительных 30 коек для лечения больных COVID-19 на базе Сумской райбольницы Об этом во время брифинга в этой больнице сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

«Мы сегодня обсуждаем вопрос об открытии дополнительных тридцати коек в Сумской районной клинической больнице, где будет оказываться помощь больным COVID-19. Необходимо софинансирование, поэтому сейчас мы будем решать этот вопрос, - говорил Роман Грищенко. - Это даст, во-первых, возможность разгрузить другие больницы, а во-вторых, больница получит от НСЗУ финансирование именно с этим пакетом предоставления медицинских услуг».

Он отметил, что жители Сумщины должны имеют лучше придерживаться карантинных ограничений, беречь себя и врачей, которые работают на пределе своих возможностей.

«У нас уже три дня подряд более 200 выявленных больных. Я обращаю внимание всех жителей Сумщины на соблюдение карантина. Государство от начала карантина делает все, что нужно: мы импортируем медицинские средства и оборудование, доплачиваем врачам за работу с инфицированными. Но не можем импортировать откуда-то врачей, которых сейчас уже не хватает. Поэтому берегите себя. Чем больше больных, тем больше шансов заражения у нашего медицинского персонала, - отметил Роман Грищенко. - Так еще раз напоминаю: масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция. Эти три вещи спасут ваши здоровье и жизнь».