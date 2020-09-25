Мэр Сум опять стал героем фотожаб 3 октября мэр Сум Александр Лысенко похвастался новым газоном на Театральной площади.

«Работы на Театральной площади в разгаре! Новая зона отдыха будет радовать сумчан и гостей города.

Совсем скоро открытие!», - написал он и добавил фото, которое разобрали на фотожабы.