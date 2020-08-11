В Сумах хотят переименовать ул. Генерала Чибисова На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменить название улицы Генерала Чибисова на Александра Бойко».

«Прошу изменить название улицы «Генерала Чибисова» на «Александра Бойко» в рамках чествования памяти курсанта, погибшего 25.09.2020 во время учебного полета на АН-26», - написал авто петиции Шаповалов Константин Олегович.

По состоянию на 4 октября петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 40 дней.

Подписать петицию можно здесь.