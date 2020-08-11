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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27637

В Сумах хотят переименовать ул. Генерала Чибисова

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменить название улицы Генерала Чибисова на Александра Бойко».

«Прошу изменить название улицы «Генерала Чибисова» на «Александра Бойко» в рамках чествования памяти курсанта, погибшего 25.09.2020 во время учебного полета на АН-26», - написал авто петиции Шаповалов Константин Олегович.

По состоянию на 4 октября петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 40 дней.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Александр Бойко Переименование улицы Петиция Ул. Генерала Чибисова

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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