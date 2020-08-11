«Прошу изменить название улицы «Генерала Чибисова» на «Александра Бойко» в рамках чествования памяти курсанта, погибшего 25.09.2020 во время учебного полета на АН-26», - написал авто петиции Шаповалов Константин Олегович.
По состоянию на 4 октября петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 40 дней.
Подписать петицию можно здесь.
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