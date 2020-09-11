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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27436

Кто в Сумах ночью останется без воды?

Для проведения аварийно-ремонтных работ в распределительной камере на территории Лучанского водозабора, сегодня, 5 октября, в 23:00 будет временно приостановлена работа станции.

Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения останутся дома по улицам Ремесленная, Металлургов, Труда, Горького, Супруна, Новоместенская, Леваневского, Троицкая, Псельская, Привокзальная, Бельгийская, Семьи Линтваревых, проспекта Шевченко и урочища Барановка.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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