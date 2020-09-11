Кто в Сумах ночью останется без воды? Для проведения аварийно-ремонтных работ в распределительной камере на территории Лучанского водозабора, сегодня, 5 октября, в 23:00 будет временно приостановлена работа станции.

Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения останутся дома по улицам Ремесленная, Металлургов, Труда, Горького, Супруна, Новоместенская, Леваневского, Троицкая, Псельская, Привокзальная, Бельгийская, Семьи Линтваревых, проспекта Шевченко и урочища Барановка. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».