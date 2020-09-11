Кто в Сумах ночью останется без воды?

Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения останутся дома по улицам Ремесленная, Металлургов, Труда, Горького, Супруна, Новоместенская, Леваневского, Троицкая, Псельская, Привокзальная, Бельгийская, Семьи Линтваревых, проспекта Шевченко и урочища Барановка.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».
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Для проведения аварийно-ремонтных работ на линии диаметром 200 мм по ул. Солнечная и ул. Анновская с. Анновка завтра, 25 сентября,...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 23 сентября....
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В связи с проведением работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 150 мм по улице Герасима Кондратьева, 136/1 сегодня,...