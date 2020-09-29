В Сумах горел гараж

О пожаре сообщила жительница соседнего дома, которая увидела дым и пламя на из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю гаража на площади в 4 кв. м. и расположенный рядом дровник соседнего домовладения.
В 18:50 возгорание локализовали, а в 19:29 - потратив на тушение около 5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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