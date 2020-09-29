В Сумах горел гараж 4 октября в 18:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Рабочая в Сумах.

О пожаре сообщила жительница соседнего дома, которая увидела дым и пламя на из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю гаража на площади в 4 кв. м. и расположенный рядом дровник соседнего домовладения.

В 18:50 возгорание локализовали, а в 19:29 - потратив на тушение около 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.