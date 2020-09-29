Судей Сумского апелляционного суда привлекли к ответственности за небрежность при рассмотрении уголовного дела Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла к дисциплинарной ответственности судей Сумского апелляционного суда Валерия Олийныка, Владимира Рунова и Валерия Матуса.

Как следует из решения дисциплинарной палаты, претензии к коллегии судей возникли в связи с их действиями во время рассмотрения уголовного дела, пишет Судебно-юридическая газета.

В 2017-2018 годах коллегия судей апелляционного суда рассматривала апелляционную жалобу прокурора на приговор Ямпольского районного суда Сумской области от 13 ноября 2017 года. Речь о приговоре по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса.

Суд первой инстанции тогда оправдал председателя Княжицкого сельсовета Ямпольского района Сумской области Сергея Кузьменко, в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК в связи с недоказанностью вины, а по ч. 1 ст. 366 УК признал его виновным, назначив штраф в размере 1 700 грн. По версии следствия, в январе 2017 года глава сельсовета требовал $1 тыс. за выделение земельного участка в аренду.

Прокуратура с таким решением суда первой инстанции не согласилась и заявила, что выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам уголовного производства и, кроме того, назначенное наказание не соответствовало его тяжести.

Председательствующий - судья Апелляционного суда Сумской области В. Олийнык открыл производство по делу 22 декабря 2017 года. Впрочем, быстрого рассмотрения апелляционной жалобы не получилось.

Сначала сторона защиты попросила перенести рассмотрение дела на более поздний срок, затем защите понадобилось время на подготовку своих возражений на жалобу прокуратуры, а затем, 25 июня 2018 года, и сама прокуратура подала изменения и дополнения к апелляционной жалобе.

В ответ на действия прокуратуры, обвиняемый и его защитник, заявили об ухудшении положения дел обвиняемого в связи со сменой апелляционных требований.

Впрочем, коллегия судей придерживалась противоположного вывода и решила, что рассмотрение дополненной апелляционной жалобы прокуратуры не ухудшает положение обвиняемого.

В тот же день, 25 июня 2018 года коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, отменила решение суда первой инстанции и назначила новое судебное рассмотрение с другим составом суда первой инстанции.

В своей дисциплинарной жалобе в ВСП заявитель посетовал, то хотя в решении суда апелляционной инстанции и указано, что суд исследовал материалы уголовного производства и дал им другую оценку, чем суд первой инстанции, на самом деле ни одно доказательство апелляционным судом не исследовалось в процессе вообще. Более того, в процессе не подавалось и соответствующих ходатайств.

При этом заявитель отметил, что решение коллегии судей не мотивировано надлежащим образом, из него непонятно, почему именно апелляционная инстанция решила отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Особое недовольство заявителя вызвало то, что суд апелляционной инстанции вынес решение, которое, как выяснилось, невозможно было обжаловать в кассационном порядке.

Изучив доводы сторон, дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что суд апелляционной инстанции действительно не обосновал должным образом необходимость назначения нового судебного рассмотрения уголовного производства в суде первой инстанции.

«Удовлетворяя жалобу прокурора в части назначения нового судебного рассмотрения уголовного производства в суде первой инстанции, коллегия судей не указала в постановленном определении мотивы принятия аргументов стороны уголовного производства, отклонения аргументов стороны защиты и не отметила определенных законом оснований и мотивов для вынесения судебного решения в этой части. Право на получение мотивированного судебного решения является важным составляющим элементом права на справедливый суд (ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод)», - отмечено в решении дисциплинарной палаты.

У дисциплинарной палаты также возникли и вопросы к практике апелляционных судов, касающейся отмены решений судов первой инстанции с назначением нового рассмотрения в связи с их несоответствием ст. 374 УПК (содержание приговора).

«Как установлено во время рассмотрения дисциплинарного дела, прокурор не обосновывал свои апелляционные требования относительно отмены приговора несоответствием его мотивировочной части требованиям ст. 374 УПК ни в части признания обвиняемого виноватым, ни в части его оправдания», - отметила дисциплинарная палата.

В итоге, дисциплинарная палата пришла к выводу, что коллегия судей Сумского апелляционного суда допустила грубую небрежность и нарушение права обвиняемого на справедливый суд. Все трое судей коллегии были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

Отметим, что 18 июня 2020 года в Совет правосудия обратился автор дисциплинарной жалобы на судей – Сергей Кузьменко, с просьбой не рассматривать дисциплинарное дело, открытое по его жалобе. Однако в ВСП сочли, что отказ заявителя от жалобы не является основанием для прекращения дисциплинарного производства.