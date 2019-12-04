В Сумах живодер зарезал собаку на глазах у детей (фото) О вопиющем случае сообщают в Сумском обществе защиты животных.

«Сегодня днём в районе Тепличного, на Белопольском шоссе вблизи детской площадки, при несовершеннолетних свидетелях, гражданин … зарезал домашнюю собаку.

Животное смогло пробежать ещё 40 м после ранения, истекая кровью и обессилив упал замертво.

При визуальном осмотре внутренние органы собаки были выпавшими наружу.

Данный мужчина неоднократно провоцировал соседей, стреляя по машинам и животным, обращения в полицию по данным инцидентам были безрезультатны.

После совершенного сегодня преступления запугивает расправой свидетелей.

С места события был задержан правоохранительными органами для дальнейших разбирательств, преступнику грозит статья 299 УК Украины, ч.3 с исключительным видом наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Просим пострадавших когда-либо от действий данного человека, предоставить информацию в СОЗЖ, конфиденциальность гарантируем.

Необходимо не давать спуску дела и добиваться реального наказания за убийство», - говорится в сообщении.