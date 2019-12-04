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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:32209

В Сумах живодер зарезал собаку на глазах у детей (фото)

О вопиющем случае сообщают в Сумском обществе защиты животных.

«Сегодня днём в районе Тепличного, на Белопольском шоссе вблизи детской площадки, при несовершеннолетних свидетелях, гражданин … зарезал домашнюю собаку.

Животное смогло пробежать ещё 40 м после ранения, истекая кровью и обессилив упал замертво.

При визуальном осмотре внутренние органы собаки были выпавшими наружу.

Данный мужчина неоднократно провоцировал соседей, стреляя по машинам и животным, обращения в полицию по данным инцидентам были безрезультатны.

После совершенного сегодня преступления запугивает расправой свидетелей.

С места события  был задержан правоохранительными органами для дальнейших разбирательств, преступнику грозит статья 299 УК Украины, ч.3 с исключительным видом наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Просим пострадавших когда-либо от действий данного человека, предоставить  информацию в СОЗЖ, конфиденциальность гарантируем.

Необходимо не давать  спуску дела и добиваться реального наказания за убийство», - говорится в сообщении.

Право Живодер

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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