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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:542

Сумские волонтеры просят помочь оплатить лечение щенку, пострадавшему от живодера

Волонтеры Сумского общества защиты животных начали лечение щенка, который пострадал от действий живодера в Бездрике.

Об этом сообщается на странице общества в Фейсбуке.

«По щеночку из Бездрика.

Сломана нижняя челюсть, на теле до десяти резаных ран. Сильное истощение и обезвоживание. Остеопороз (проблема с костями) из-за недостаточного питания. Анемия (гемоглобин 65 единиц при норме 120) и воспалительный процесс.

Наложены швы на ушко и 4 резаных раны на боку. Хвостик и остальные раны ушивания не требуют.

Малыша оставили на стационаре, сейчас он под капельницей. Жадно бросается на еду (.

Учитывая его состояние, ему было сделано полное обследование - УЗИ, рентген, несколько анализов крови.

Будут смотреть на состояние, возможно, завтра я уже смогу забрать его домой.

Ребята, поддержите, пожалуйста, материально.

С Миненко Ваней согласовали, сбор средств ведется на мою карту.

Приватбанк 5168 7551 1333 1660 Жереб С.

Monobank 5375 4141 1459 5217 Жереб С.”, - говорится в сообщении.

Общество Жестокое обращение Живодер
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