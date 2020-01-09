Сумские волонтеры просят помочь оплатить лечение щенку, пострадавшему от живодера

Об этом сообщается на странице общества в Фейсбуке.
«По щеночку из Бездрика.
Сломана нижняя челюсть, на теле до десяти резаных ран. Сильное истощение и обезвоживание. Остеопороз (проблема с костями) из-за недостаточного питания. Анемия (гемоглобин 65 единиц при норме 120) и воспалительный процесс.
Наложены швы на ушко и 4 резаных раны на боку. Хвостик и остальные раны ушивания не требуют.
Малыша оставили на стационаре, сейчас он под капельницей. Жадно бросается на еду (.
Учитывая его состояние, ему было сделано полное обследование - УЗИ, рентген, несколько анализов крови.
Будут смотреть на состояние, возможно, завтра я уже смогу забрать его домой.
Ребята, поддержите, пожалуйста, материально.
С Миненко Ваней согласовали, сбор средств ведется на мою карту.
Приватбанк 5168 7551 1333 1660 Жереб С.
Monobank 5375 4141 1459 5217 Жереб С.”, - говорится в сообщении.
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