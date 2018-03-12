Тростянчани відзначилися на чемпіонаті України з козацького двобою 2-4 жовтня у Києві відбувся чемпіонат України із козацького двобою.

У змаганнях взяло участь 650 спортсменів із 16 областей України. Уже традиційно, Тростянеччина була представлена потужною командою СК «Самбіст», яка не залишилась без нагород: - Артюх Олександр Володимирович - 1 місце боротьба; - Чубарь Олексій - боротьба - 1 місце, борня 3 - 1 місце, борня 2 - 2 місце; - Василега Гліб – борня 3 - 2 місце, боротьба - 3 місце; - Синявін Владислав - 2 місце боротьба; - Кашеваров Станіслав - боротьба - 1 місце, борня 3 - 3 місце; - Бова Денис - 3 місце боротьба; - Самара Мажид - 1 місце боротьба; - Овчаренко Дарина - 1 місце боротьба; - Халеєва Варвара - 1 місце боротьба; - Овчаренко Поліна - 1 місце боротьба; - Артюх Олександр Олександрович - 3 місце боротьба; - Барановський Микита - 1 місце боротьба; - Чубар Денис - 1 місце боротьба; - Вовк Максим - боротьба - 1 місце, борня 3 - 2 місце; - Овчаренко Єгор- 3 місце боротьба; - Воробйов Данило - 2 місце боротьба; - Бузун Марк - 3 місце боротьба. Трішки не вистачило нашим найменшим спортсменам Лещишину Єгору та Лободі Матвію. Підготували спортсменів тренери Артюх Олександр та Артюх Максим. ГО "Спорт Тростянеччини" закрила половину транспортних витрат для команди.