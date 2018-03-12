Тростянчани відзначилися на чемпіонаті України з козацького двобою

У змаганнях взяло участь 650 спортсменів із 16 областей України. Уже традиційно, Тростянеччина була представлена потужною командою СК «Самбіст», яка не залишилась без нагород:
- Артюх Олександр Володимирович - 1 місце боротьба;
- Чубарь Олексій - боротьба - 1 місце, борня 3 - 1 місце, борня 2 - 2 місце;
- Василега Гліб – борня 3 - 2 місце, боротьба - 3 місце;
- Синявін Владислав - 2 місце боротьба;
- Кашеваров Станіслав - боротьба - 1 місце, борня 3 - 3 місце;
- Бова Денис - 3 місце боротьба;
- Самара Мажид - 1 місце боротьба;
- Овчаренко Дарина - 1 місце боротьба;
- Халеєва Варвара - 1 місце боротьба;
- Овчаренко Поліна - 1 місце боротьба;
- Артюх Олександр Олександрович - 3 місце боротьба;
- Барановський Микита - 1 місце боротьба;
- Чубар Денис - 1 місце боротьба;
- Вовк Максим - боротьба - 1 місце, борня 3 - 2 місце;
- Овчаренко Єгор- 3 місце боротьба;
- Воробйов Данило - 2 місце боротьба;
- Бузун Марк - 3 місце боротьба.
Трішки не вистачило нашим найменшим спортсменам Лещишину Єгору та Лободі Матвію.
Підготували спортсменів тренери Артюх Олександр та Артюх Максим. ГО "Спорт Тростянеччини" закрила половину транспортних витрат для команди.
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