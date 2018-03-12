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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Тростянчани відзначилися на чемпіонаті України з козацького двобою

2-4 жовтня у Києві відбувся чемпіонат України із козацького двобою.

У змаганнях взяло участь 650 спортсменів із 16 областей України. Уже традиційно, Тростянеччина була представлена потужною командою СК «Самбіст», яка не залишилась без нагород:

- Артюх Олександр Володимирович - 1 місце боротьба;

- Чубарь Олексій - боротьба - 1 місце, борня 3 - 1 місце, борня 2 -  2 місце;

- Василега Гліб – борня 3 - 2 місце, боротьба - 3 місце;

- Синявін Владислав - 2 місце боротьба;

- Кашеваров Станіслав - боротьба - 1 місце, борня 3 - 3 місце;

- Бова Денис - 3 місце боротьба;

- Самара Мажид - 1 місце боротьба;

- Овчаренко Дарина - 1 місце боротьба;

- Халеєва Варвара - 1 місце боротьба;

- Овчаренко Поліна - 1 місце боротьба;

- Артюх Олександр Олександрович - 3 місце боротьба;

- Барановський Микита - 1 місце боротьба;

- Чубар Денис - 1 місце боротьба;

- Вовк Максим - боротьба - 1 місце, борня 3 - 2 місце;

- Овчаренко Єгор- 3 місце боротьба;

- Воробйов Данило - 2 місце боротьба;

- Бузун Марк - 3 місце боротьба.

Трішки не вистачило нашим найменшим спортсменам Лещишину Єгору та Лободі Матвію.

Підготували спортсменів тренери Артюх Олександр та Артюх Максим. ГО "Спорт Тростянеччини" закрила половину транспортних витрат для команди.

Спорт Козацький двобій

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