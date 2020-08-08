В Сумах скончался сбитый пешеход

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее телесные повреждение тяжкой степени» Уголовного кодекса Украины назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию на 5 октября на территории Сумской области с начала года произошло 239 ДТП, в которых 43 человека погибли и 244 пострадали (в прошлом году на эту же дату - 225 ДТП с 41 погибшим и 204 потерпевшими).