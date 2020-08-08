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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17344

В Сумах скончался сбитый пешеход

5 октября в 12:30 в Сумах 33-летний водитель автомобиля Шкода совершил наезд на пешехода, в результате 82-летний мужчина от полученных телесных повреждений умер в больнице.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее телесные повреждение тяжкой степени» Уголовного кодекса Украины назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
По данным полиции, по состоянию на 5 октября на территории Сумской области с начала года произошло 239 ДТП, в которых 43 человека погибли и 244 пострадали (в прошлом году на эту же дату - 225 ДТП с 41 погибшим и 204 потерпевшими).

 
 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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