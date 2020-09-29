У Сумах відбулася чергова зустріч змінотворців: прийшли навіть кандидати в мери 2 жовтня в підтрибунному приміщенні стадіону «Ювілейний» Сумською платформою реформ було проведено Зустріч змінотворців «Нам тут жити!».

Понад 30 учасників, серед яких як громадські активісти, так і кандидати в депутати та мери, протягом більш ніж 2 години обговорювали напрацювання та вносили пропозиції до громадського порядку денного діяльності міської ради у 2020-2025 роках.

У заході взяли участь представники 6 політичних партій та 4 кандидати на посаду міського голови. Проте мера Сум та основних його конкурентів не було. Мабуть, їх усе влаштовує…

Пропозиції було згруповано за 6 напрямками:

- публічна політика

- міський простір

- пасажирський транспорт

- коммайно та земельні ресурси

- житлово-комунальне господарство

- громадська безпека

Наразі до надання пропозицій запрошують усіх небайдужих містян: власні ідеї для включення для громадської дорожньої карти для міських депутатів можна надсилати на електронну скриньку reformashka@gmail.com до 12 жовтня.

Надалі всі напрацювання будуть зведені до спільного документу, що ляже в основу меморандуму, який буде запропоновано підписати усім учасникам виборчих перегонів, що балотуються до Сумської міської ради.