У Сумах відбулася чергова зустріч змінотворців: прийшли навіть кандидати в мери

Понад 30 учасників, серед яких як громадські активісти, так і кандидати в депутати та мери, протягом більш ніж 2 години обговорювали напрацювання та вносили пропозиції до громадського порядку денного діяльності міської ради у 2020-2025 роках.
У заході взяли участь представники 6 політичних партій та 4 кандидати на посаду міського голови. Проте мера Сум та основних його конкурентів не було. Мабуть, їх усе влаштовує…
Пропозиції було згруповано за 6 напрямками:
- публічна політика
- міський простір
- пасажирський транспорт
- коммайно та земельні ресурси
- житлово-комунальне господарство
- громадська безпека
Наразі до надання пропозицій запрошують усіх небайдужих містян: власні ідеї для включення для громадської дорожньої карти для міських депутатів можна надсилати на електронну скриньку reformashka@gmail.com до 12 жовтня.
Надалі всі напрацювання будуть зведені до спільного документу, що ляже в основу меморандуму, який буде запропоновано підписати усім учасникам виборчих перегонів, що балотуються до Сумської міської ради.