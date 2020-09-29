В Сумском районе ночью пожарные ликвидировали масштабный пожар 6 октября в 1:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в с. Басовка Сумского района.

На тушение направили отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части и 27-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытии на место вызова было установлено, что пламя охватило кровлю и перекрытие по всей площади, вещи домашнего обихода и мебель. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на рядом расположенные соседский жилой дом и хозяйственную постройку. Также обуздание пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, которая находилась в 1 км от места пожара.

В 3:38 спасатели локализовали, а в 6:56, потратив около 25 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 2 работника добровольной пожарной команды с. Басовка.